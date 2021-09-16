РИАМО - 16 сен. Строители начали подготовку котлована под будущее игровое поле и зрительские трибуны на реконструируемом стадионе «Спартак» в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время мы приступили к устройству котлована под будущее игровое поле стадиона и размещение трибун на 2,5 тыс. зрительских мест. Ведется вывоз грунта и монтаж наружных инженерных сетей», — сказал глава министерства стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Он также отметил, что до настила искусственного газона необходимо провести системы подогрева поля и другие инженерные системы.

На стадионе обустроят легкоатлетические дорожки, площадки для игровых видов спорта, секторы для прыжков в длину. На прилегающей к стадиону территории выполнят комплексное благоустройство.

Помимо прочего, проект реконструкции стадиона включает в себя возведение 2-х этажного административно-бытового корпуса с помещениями для команд, судей, инструкторского и тренерского составов. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на 2023 год.