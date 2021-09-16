РИАМО - 16 сен. В столице продолжается масштабная программа модернизации ж/д инфраструктуры. С 2011 г. построили 250 км ж/д путей, открылись 12 новых и реконструированы 39 существующих станций. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В столице открыты два диаметра наземного метро МЦД: МЦД-1 «Одинцово – Лобня» (52 км, 28 станций) и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» (80 км, 38 станций). Текущий год станет одним из самых важных в реализации программы развития Центрального транспортного узла.

Также открылись пригородные вокзалы на существующих и перспективных диаметрах: Баковка – на МЦД-1 (открыт 14 января 2021 г.); Щукинская (открыт 25 июня 2021 г.) – на МЦД-2, Внуково (открыт 22 апреля 2021 г.), Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Аминьевская, Матвеевская, Минская – на перспективном МЦД-4; вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования открыт 29 мая 2021 г.

На сегодня продолжаются работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД, строительству соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, реконструкции участков Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово, а также модернизации инфраструктуры для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления МЖД.

Открыть диаметры МЦД-3 и МЦД-4 планируется в 2023 г.