РИАМО - 16 сен. Онлайн-вебинары с лесными специалистами проведут в Подмосковье в честь Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечается 19 сентября. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Это профессиональный праздник тех, кого работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной, защитой лесов и их использованием, всех тех, кто трудится в лесной отрасли», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Лесокультурный сезон в Московской области подходит к окончанию. В рамках виртуальных встреч специалисты лесного хозяйства расскажут жителям, как проводится лесовосстановление и уход за посаженными культурами, что такое инвентаризация и дополнение, а также через какое время посадки станут лесом.

«Единый день проведения онлайн-вебинаров назначен на 23 сентября 2021 года. Начало в 10:00. Каждое лесничество Московской области выйдет в прямой эфир для общения с жителями и ответов на самые интересующие и актуальные вопросы», – уточнила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

На виртуальных встречах можно будет задать свои вопросы лесничим. Вебинары проведут в Instagram-аккаунтах лесничеств.