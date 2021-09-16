РИАМО - 16 сен. И.о. министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко выразил благодарность руководству и персоналу отелей Одинцовского округа за помощь медикам во время пандемии. Работники гостиниц получили грамоты, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Благодарности прозвучали на конференции «Туризм и индустрия гостеприимства Одинцовского городского округа: перспективные направления развития отрасли». И.о. министра отметил организации, откликнувшиеся на просьбу разместить медработников в своих гостиницах в пик пандемии коронавируса.

«Это был серьезный вызов медицинской системе, системе управления и, конечно, вызов обществу. По сути дела, это своего рода тест на отзывчивость и понимание. И очень хорошо, что много коллективных средств размещения, огромное количество людей включились в эту работу», - сказал Шимко.

Кроме того, на конференции обсудили перспективы туриндустрии региона, возможности развития в Подмосковье экологического, спортивного, гастрономического и событийного туризма. Шимко рассказал о новых форматах работы, методиках и цифровизации отрасли.

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