РИАМО - 16 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окружение Владимира Путина переносит коронавирус бессимптомно или в легкой форме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Путин сообщил, что в его окружении заразились коронавирусной инфекцией несколько десятков человек. Он пробудет на самоизоляции несколько дней.

Песков уточнил, что заразившиеся - те, кто обеспечивает работу главы государства и быт, в том числе и безопасность.

Минувшей весной президент России сделал обе прививки от коронавируса.

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