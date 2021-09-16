РИАМО - 16 сен. 36-летняя жительница Москвы и ее 47-летний муж пойдут под суд по обвинению в истязании 11-летней девочки, взятой под опеку, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что в течение 3 лет – с 2018 года по март 2021 года – пара на территории частного дома в поселке Щаповское новой Москвы постоянно избивала ребенка.

Тревогу забили учителя весной этого года, когда у девочки обнаружили множественные телесные повреждения – гематомы головы и тела. Ребенка доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.