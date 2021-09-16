РИАМО - 16 сен. В 2011-2021 годах в Москве будет построено 100 станций метро и Московского центрального кольца, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

С 2011 года в городе построили 177,3 км линий, 90 новых станций, 11 электродепо метрополитена и МЦК. До конца 2021 года планируют завершить строительство еще 20,6 км линий и 10 станций метро. Таким образом, протяженность метро вырастет в 1,5 раза.

Строительная готовность Большой кольцевой линии на сегодня составляет 88%. Замкнуть БКЛ планируют в следующем году.

В настоящий момент идут работы по строительству новых радиусов и продлению существующих линий: Троицкой линии; Рублево-Архангельской линии; Сокольнической до «Новомосковской»; Люблинско-Дмитровской до «Северного»; Калининско-Солнцевской до «Внуково» и других. Реализация данных проектов позволит увеличить сеть московской подземки вдвое по сравнению с 2010 годом.

Планы по строительству метро до 2027 года>>