РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В рамках фестиваля творчества до 18 сентября юные жители Люберец смогут создать рисунок или изготовить поделку на тему праздника шаров, который состоится в парке «Наташинские пруды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором является сообщество активных мам городского округа «Мама оффлайн».

В преддверии праздника шаров «Шарляндия-2021» открыт фестиваль творчества. Условия просты: дети (можно с помощью родителей) рисуют или изготавливают поделку на тему «Праздник шаров Шарляндия». Творческую работу необходимо разместить до 17 сентября 23:59 в Instagram с хештегом #фестивальтворчествашарляндия2021.

В парке «Наташинские пруды» 18 сентября участников фестиваля ждут подарки от спонсоров.

Праздник шаров «Шарляндия» проводится второй год. Для участников подготовлены мастер-классы, викторины, концертная программа, фотозона и многое другое. Место встречи - ПКиО «Наташинские пруды» возле амфитеатра. Начало в 11:00.