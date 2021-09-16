РИАМО - 16 сен. Среднерусский банк ПАО Сбербанк стал партнером IV Всероссийского форума «Живу спортом», копотный организован при поддержке министерства физкультуры и спорта Московской области, сообщает пресс-служба Сбера.
Форум проходит с 16 по 17 сентября в Гостином дворе в Москве. Он собрал более 4 тысяч участников из 46 регионов РФ.
В рамках деловой программы прошла стратегическая сессия «Цифровой трек спорта», на которой исполнительный директор группы разработки Управления развития технологии «Цифровые решения для региона» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Блока «Технологии» ПАО Сбербанк Андрей Новиков презентовал для участников форума платформу развития спортивной индустрии «Живу спортом».
Сервис разработан в 2020 году группой компаний Сбер при участии министерства физкультуры и спорта Московской области. Он позволит жителям Московской области без труда найти на карте площадки для занятия спортом, оставить отзыв о площадке, зафиксировать свои спортивные результаты и поделиться ими с друзьями. Спортивным же учреждениям платформа дает возможность продвижения своих услуг и полный функционал администрирования от формирования расписания, ведения записи и бронирования до оплаты и контроля доступа.
Также в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Живу спортом» и компанией «Цифровые решения регионов». Документ предусматривает совместную работу по развитию и внедрению Программного продукта.
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