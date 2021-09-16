РИАМО - 16 сен. Среднерусский банк ПАО Сбербанк стал партнером IV Всероссийского форума «Живу спортом», копотный организован при поддержке министерства физкультуры и спорта Московской области, сообщает пресс-служба Сбера.

Форум проходит с 16 по 17 сентября в Гостином дворе в Москве. Он собрал более 4 тысяч участников из 46 регионов РФ.

В рамках деловой программы прошла стратегическая сессия «Цифровой трек спорта», на которой исполнительный директор группы разработки Управления развития технологии «Цифровые решения для региона» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Блока «Технологии» ПАО Сбербанк Андрей Новиков презентовал для участников форума платформу развития спортивной индустрии «Живу спортом».

Сервис разработан в 2020 году группой компаний Сбер при участии министерства физкультуры и спорта Московской области. Он позволит жителям Московской области без труда найти на карте площадки для занятия спортом, оставить отзыв о площадке, зафиксировать свои спортивные результаты и поделиться ими с друзьями. Спортивным же учреждениям платформа дает возможность продвижения своих услуг и полный функционал администрирования от формирования расписания, ведения записи и бронирования до оплаты и контроля доступа.

«Сбер традиционно уделяет внимания не только финансовым продуктам, но и проектам, направленным на поддержание здорового образа. Спорт уже стал неотъемлемой частью жизни нашего общества, и мы искренне рады внести свой вклад в развитие культуры массового спорта. Среднерусский банк выступает партнером форума уже третий год подряд. Ежегодно мы презентуем наши сервисы, призванные предоставить жителям Московской области новые возможности для занятий спортом. Уверен, запуск нового сервиса от Сбербанка станет важным шагом в этом направлении», - сказал Директор управления организации продаж региональному госсектору Среднерусского банка ПАО Сбербанк Виктор Лоскутов.

Также в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Живу спортом» и компанией «Цифровые решения регионов». Документ предусматривает совместную работу по развитию и внедрению Программного продукта.