РИАМО - 16 сен. Оборот столичного общепита в июле, по данным Росстата, продемонстрировал рост не только по сравнению с 2020 и с 2019 годами. Однако данная статистика не вполне отражает реальное положение дел, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

«Поверить в то, что выручка ресторанного бизнеса в 2021 году выросла в сравнении с 2020-м, можно, однако в сравнении с 2019-м она не могла вырасти никак. Что в данном случае попало в статистику? Возможно, посчитали сервисы доставки», - сказал Прасов в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что не видя критерии оценки, делать выводы невозможно.

«С точки зрения здравого смысла, выручка ресторанного бизнеса даже с учетом того, что выросла себестоимость продуктов, выросли зарплаты, цены ресторанов не выросли настолько существенно, чтобы дать такую выручку», - объяснил Прасов.

Эксперт отметил, что в июле не было очень большого потока гостей в ресторанах.

Президент Союза управляющих ресторанами России, омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов считает, что отрасль сможет вернуться к нормальным оборотам после пандемии.

«Рестораны заметили падение. Падение действует на момент ограничений, когда они заканчиваются, рестораны набирают обороты, в первую очередь, за счет возврата гостей. И, если не будет очередной волны коронавируса, возвращение на прежний уровень возможно», - сказал Миронов.