РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В городском округе Мытищи прошло очередное совещание по вопросам ЖКХ, на котором приняли решение оборудовать контейнерные площадки 29 видеокамерами, сообщается на сайте администрации округа.

На встречу были приглашены представители мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа, представители Сергиево-Посадского регионального оператора.

Среди хороших новостей – внедрение малогабаритной техники, которая начала работать в городской черте внутри дворов с малой проходимостью автотранспорта. Формируется и адресный перечень точек видеонаблюдения. 29 камер будет размещено в районе расположения контейнерных площадок, где у местных жителей возникают вопросы к оператору.

«Мы неоднократно на наших совещаниях обсуждали этот вопрос. Сегодня принципиальное решение принято. Министерство ЖКХ Московской области берет на себя основные расходы. С нашей стороны рассматриваются технические возможности оборудования площадок с выездом на места», - сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин.

Среди конкретных адресов, где вывоз мусора осуществляется не на должном уровне, была отмечена контейнерная площадка у дома №35 по ул. Мира. Сама она соответствует всем необходимым стандартам, но ей пользуются и жители соседних домов, которым удобнее выбрасывать мусор по пути к автобусной остановке. Хотя внутри дворов существуют и другие, не столь загруженные места для выброса бытовых отходов.

В ходе совещания особое внимание обратили на четкий график вывозы ТКО с этой площадки. По словам представителя управляющей компании, если вывоз осуществляется в 7:00 и 19:00, то проблема решается, если оператор приезжает второй раз в середине дня, то возникают дополнительные трудности.

Вопрос можно решить переносом контейнерной площадки внутрь дворов, но там расположен красивый городской бульвар, где площадка для выброса мусора будет неуместной. На сегодняшний день принято решение о четком графике исполнения работ региональным оператором.

«Мы нашли взаимопонимание о месте размещения контейнеров по многим адресам. И в этой точке будет принято компромиссное решение», - отметил Седойкин.