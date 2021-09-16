РИАМО - 16 сен. В Сергиево-Посадском городском округе в текущем году запланировано переселить из 11,5 тыс. кв. м аварийных помещений 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В четверг в областном Минстрое состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи по вопросу расселения аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Главной темой стал вопрос реализации целевых показателей по расселению 2021 года в 7 городских округах.

Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя региона Олег Коркин. В нем приняли участие представители администраций Каширы, Солнечногорска, Павловского Посада, Шатуры, Щелкова, Ступина и Сергиево-Посадского округа.

Самый большой объем расселения на 2021 год из указанных муниципальных образований предусмотрен в Сергиево-Посадском округе: здесь должны быть переселены 800 человек из 276 аварийных помещений площадью около 11,5 тыс. кв. м. В Шатуре запланировано переселить 548 человек из 240 помещений площадью почти 9 тыс. кв. м. В Павловском Посаде до конца года переедет 51 человек из 22 аварийных помещений площадью порядка 1 тыс. кв. м.

Муниципалитетам поручили усилить работу по расселению аварийного фонда для обеспечения выполнения целевых показателей 2021 года в установленные сроки.

Расселение аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на выполнение данных мероприятий выделяются по нацпроекту «Жилье и городская среда».