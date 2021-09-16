РИАМО - 16 сен. В ходе встречи с министром спорта России Олегом Матыциным глава WADA Витольд Банька призвал Российское антидопинговое агентство назначить генеральным директором человека, независимого от властей, сообщает Газета.ru.

«Назначение следующего генерального директора РУСАДА должно осуществляться в строгом порядке, чтобы эту важную должность занял достойный человек, который сможет самостоятельно функционировать в этой роли», — сказал Банька.

Он добавил, что стороны продолжат вести диалог о возвращении РУСАДА к соблюдению Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому РУСАДА признано не соответствующим кодексу. В следствие этого российские спортсмены на 2 года лишились права выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.