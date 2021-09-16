РИАМО - 16 сен. Проблемный корпус ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово городского округа Красногорск поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Многоквартирный жилой дом получил официальный адрес: Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 25.

252 семьи теперь имеют возможность оформить права собственности на жилье, а также зарегистрироваться на территории Подмосковья.

Строительство жилого комплекса началось в 2015 году и велось низкими темпами из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Саб-Урбан». В 2018 году началась процедура банкротства компании, но, несмотря на это, застройщику удалось сдать дом.

На контроль министерства жилищной политики региона данный объект попал в 2018 году из-за нарушения сроков строительства. Ведомство осуществляло поддержку застройщика в вопросах оформления документации до момента ввода ЖК в эксплуатацию и постановки на кадастровый учет.