РИАМО - 16 сен. Больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки выявили в Балашихе (96) и Красногорске (49), всего за это время в регионе выявили 768 случаев, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

42 случая выявили в Солнечногорске, 41 – в Королеве, 33 – в Подольске, по 32 – в Пушкинском округе и Зарайске, 31 – в Химках, 30 – в Истре, 28 – в Мытищах, 22 – в Дмитровском округе, по 19 – в Орехово-Зуевском и Ленинском округах, 17 – в Богородском округе, 16 – в Чехове, по 15 – в Луховицах и Коломне, 14 – в Наро-Фоминском округе, 13 – в Сергиево-Посадском округе, 12 – в Клину.

По 11 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Талдомском округе и Дзержинском, по 10 – в Воскресенске и Долгопрудном, по 9 – в Егорьевске, Реутове, Черноголовке, Люберцах и Серпухове, по 8 – в Одинцовском округе, Домодедове, Дубне, Кашире, Шатуре и Щелкове, по 7 – в Можайском округе и Котельниках, 6 – в Электростали.

5 выявленных случаев заболевания за сутки в Раменском округе, по 4 – в Жуковском, Лобне, Павловском-Посаде и Электрогорске, 3 – в Рузском округе, по 2 – в Озерах, Ступине и Протвине, по 1 – в Ивантеевке, Краснознаменске, Власихе, Лосино-Петровском, Лыткарине, Фрязине и Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки не зарегистрировано в Волоколамском округе, Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Пущине, Рошале и Серебряных прудах.

За все время пандемии коронавируса в Московской области выявлено 433 732 случая заболевания. Скончались 8004 человека. Выздоровели и выписались 379 714 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>