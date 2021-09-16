РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В Люберецком техникуме им. Ю.А. Гагарина прошло информационно-профилактическое мероприятие, в рамках которого полицейские рассказали студентам о причинах детского травматизма на дорогах и важности соблюдения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание: дети!» состоялось в рамках проведения Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья – безопасные дороги».

Во время встречи инспектор ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» старший лейтенант полиции Евгений Козлов рассказал о том, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП. Чем больше скорость, тем выше тяжесть последствий происшествия. Особое внимание он уделил профилактике правонарушений в области дорожного движения молодыми водителями, которыми зачастую являются студенты.

Инспектор также рассказал об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения.