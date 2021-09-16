РИАМО - 16 сен. В столице прошла процедура разделения ключа шифрования дистанционного электронного голосования на 7 частей, передает корреспондент РИАМО.

«Проходит процедура разделения ключа расшифрования и формирование ключа шифрования, которым все голоса будут записываться в ходе голосования на устройствах избирателей 17-19 сентября. Пара этих ключей обеспечит безопасность и анонимность голосования», — сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он подчеркнул, что ключ разделен на 7 частей. Для успешного получения данных требуется всего 5 частей. Ноутбук, на котором формировали ключи, опечатали и отправили на хранение в Мосгоризбирком.

Ранее Костырко сообщал, что система онлайн-голосования в столице готова к грядущим выборам, также она готова к отражению кибератак.

С 17 по 19 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы. Жители 7 районов столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. В Щукине также выберут муниципальных депутатов.