РИАМО - 16 сен. Программу привилегий для школьников создадут в Московском регионе в рамках Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», помимо дополнительных баллов при поступлении в вузы, она будет включать скидки и билеты на различные культурные и военные мероприятия, заявила директор центра Дарья Борисова.

Центр «Авангард» является совместным проектом Москвы, Московской области и министерства обороны. Еженедельно там проходят военно-патриотическое обучение 600 школьников из этих регионов.

«Братство «Авангард» - это большой проект, который будет организован для выпускников «Авангарда» Москвы и Московской области. <...> оно позволит ребенку получить привилегии при поступлении в высшие военные учебные заведения и вузы-партнеры «Авангарда», - сказала Борисова.



Кроме того, для членов братства будет работать большая программа лояльности - скидки и билеты в кинотеатры, театры, музеи, на прокат самокатов в Московском регионе, а также дополнительные возможности при посещении объектов министерства обороны, утончила Борисова.

«Далеко не все могут побывать на военных объектах, посмотреть на производство военной техники, да и просто сходить на Парад Победы на Красной площади или на главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Все это и многое другое будет ждать членов братства «Авангард», - сказала Борисова.

Она отметила, что для попадания в братство нужно войти в 50 лучших по итогам заезда или сдать комплексные испытания в ходе дней открытых дверей.