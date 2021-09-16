РИАМО - 16 сен. Все условия для работы наблюдателей в период проведения выборов, которые в этом году продлятся три дня, в столице созданы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Мы находимся в здании штаба <...> Потому что мы получили согласие ЦИК на то, что мы в штабе даем возможности всем кандидатам-одномандатникам наблюдать (за выборами - ред.) с помощью видеонаблюдения. <...> Каждый сюда направляет, если хочет, своих наблюдателей. У них здесь есть дополнительная зона для видеонаблюдения. 171 человек, нам нужно будет 171 рабочее место», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что в настоящее время заявки на наблюдение подали 152 человека из 171.

С 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов Госдумы. В ряде районов столицы также пройдут выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.

«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы>>