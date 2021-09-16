РИАМО - 16 сен. Система онлайн-голосования в столице готова к грядущим выборам, также она готова к кибератакам, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Московская система существует с середины 2019 года, и за это время мы достаточно большое количество шишек набили, и команда, которая эту систему создавала, до настоящего момента дошла в полном составе, со всем опытом и тем багажом знаний, который за это время мы получили», - сказал Костырко.

Он добавил, что специалисты провели все необходимые работы по подготовке систем к возможным кибератакам.

«Все время проводились работы с регуляторами <…> по поводу того, чтобы все контуры безопасности, которые положены, работали. Это позволит решать задачи, связанные с предупреждением каких-то ситуаций информационной безопасности. Эта работа тоже завершена», - подчеркнул Артем Костырко.

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