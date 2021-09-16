В грядущий уикенд жителей и гостей столицы ждет множество интересных мероприятий. Любители театра смогут посетить премьеру электродрамы Московского губернского театра «Безымянная звезда» и культовый спектакль в постановке Романа Виктюка «Служанки». Меломанов ждут на проекте «Симфоническое «Кино» и юбилейном концерте рок-группы «Элизиум». Киноманов порадует премьера этой недели — фантастический эпос «Дюна». Поболеть за российских и иностранных спортсменов можно будет во время соревнований, которые состоятся в рамках чемпионата мира по скалолазанию и параскалолазанию. Подробнее об этих и других событиях предстоящих выходных — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Юбилейный концерт группы «Элизиум»

Где: Ленинградский просп., д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 17 сентября в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей

В клубе Adrenaline Stadium состоится концерт по случаю четвертьвекового юбилея рок-группы «Элизиум» — он получил название «25 лет в космосе!». На мероприятии сыграют известные песни коллектива в стиле панк-рок. Концерт пройдет в формате COVID-free: для входа потребуются билет, паспорт, активный QR-код. Купить билет и подробно ознакомиться с правилами посещения мероприятия можно на сайте.

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«Симфоническое «Кино»

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Когда: 18 сентября в 20:00

Стоимость: от 2000 рублей

Этот концерт заинтересует поклонников творчества Виктора Цоя. Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян и Александр Цой представляют проект «Симфоническое «Кино». Совместно с большим симфоническим оркестром музыканты исполнят концертную программу, в которую войдут лучшие песни Виктора Цоя в оригинальной симфороковой интерпретации.

Все гитарные партии исполнит фронтмен проекта Юрий Каспарян. Его знаменитые гитарные риффы и соло являются визитной карточкой многих песен легендарного коллектива. Основу программы составят композиции из легендарных альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Также в концерте прозвучат композиции из «Черного альбома», такие как «Кукушка», «Кончится лето», и несколько треков из раннего репертуара группы «Кино». Сопровождать выступление будет тематический видеоряд, разработанный сыном Виктора Цоя Александром. Все оркестровые партии написаны профессиональным композитором и продюсером Игорем Вдовиным. Купить билеты можно на сайте.

СПЕКТАКЛИ

«Служанки»

сайт театра Романа Виктюка, Полина Капица

Где: ул. Стромынка, д. 6, Театра Романа Виктюка

Когда: 17 сентября в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Премьера спектакля состоялась в далеком 1988 году. Он принес его создателю Роману Виктюку славу кумира богемы и сделал его символом нового театрального направления. Пьесу Жана Жене Роман Виктюк поставил, следуя рекомендациям драматурга: все роли в ней исполняют только мужчины. Спектакль рассказывает о жизни двух сестер, Соланж и Клер, которые служат в доме у Мадам. Завидуя красоте и богатству хозяйки, служанки играют в Мадам, надевая ее платья и украшения, копируя ее манеру говорить и двигаться, — и заигрываются: анонимно клевещут на любовника Мадам Месье в полицию и решают убить хозяйку, виня во всех своих несчастьях едва замечающую служанок экзальтированную женщину. Купить билет можно на сайте театра.

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«Безымянная звезда»

Галина Фесенко

Где: Волгоградский просп., д. 121, Московский губернский театр

Когда: 17 сентября в 19:00, 18 сентября в 18:00

Стоимость: от 4000 рублей

Премьерный спектакль Московского губернского театра рассказывает о том, что в одном маленьком провинциальном городе, на железнодорожной станции, каждый вечер оркестр одной и той же мелодией встречает и провожает единственный проходящий поезд. Прибытие вечернего экспресса — главное событие в этом милом городке, жители которого, кажется, забыли о своих мечтах и обменяли свои таланты и надежды на уютную, предсказуемую жизнь. Но однажды все изменится: учитель астрономии Марин Мирою совершит мировое открытие, столичный экспресс остановится на неприметной станции, и одна из звезд, пока еще безымянная, сойдет со своей орбиты. Свет этой звезды изменит жизнь в городке навсегда, сделает видимым путь, на котором каждый может быть героем собственной жизни.

Новый жанр спектакля «Безымянная звезда», поставленного по хорошо известной пьесе Михаила Себастьяна, — электродрама. Он представляет собой синтез электронной и симфонической музыки, драмы, пластики, акробатики, вокала, поэзии. Билеты можно купить на сайте театра.

«Сван»

сайт центра имени Всеволода Мейерхольда

Где: ул. Новослободская, д. 23, Центр им. Вс. Мейерхольда

Когда: 18 сентября в 16:00 и в 20:00

Стоимость: от 1000 рублей (возможна оплата «Пушкинской картой»)

Гости Центра имени Всеволода Мейерхольда увидят футуристическую поэму о любви мигранта и сотрудницы ФМС в исполнении актеров Мастерской Дмитрия Брусникина. Чтобы получить гражданство страны Лебедянии, мигранты вынуждены учиться стихосложению и держать поэтический экзамен перед строгими чиновницами ФМС. Впрочем, авторы пьесы Андрей Родионов и Екатерина Троепольская рекомендуют не питать иллюзий о месте, где разворачиваются события: «Важно понимать, что действие пьесы происходит в России, а не в выдуманной стране Лебедянии. Россия — страна поэтов, и только настоящий поэт может получить в ней гражданство». Билеты можно купить на сайте центра.

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«Восточная сказка»

сайт театра кошек Куклачева

Где: Кутузовский просп., д. 25, Театр кошек Куклачева

Когда: 18 сентября в 17:00, 19 сентября в 17:00

Стоимость: от 1000 рублей

Юные зрители спектакля в Театре кошек Куклачева смогут познакомиться с Султаном и его красавицей-дочерью, увидеть, как живут придворные кошки и два верных пса, стать свидетелями сватовства и настоящего похищения. Согласно сюжету, удалой жених и Султан отправятся в таинственный замок спасать невесту. Злодей богат, коварен, окружен многочисленными помощниками и очень силен. Но все верят, что добро победит зло, невеста воссоединится с женихом, похищенные кошки вернутся во дворец и все погуляют на сказочной восточной свадьбе. Купить билет можно на сайте театра.

ВЫСТАВКИ

«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

сайт музея русского импрессионизма

Где: Ленинградский просп., д. 15, стр. 11, Музей русского импрессионизма

Когда: 16 сентября 2021 — 16 января 2022

Стоимость: от 150 рублей. Посетителям до 18 лет входные билеты не нужны

16 сентября в Музее русского импрессионизма открылась выставка-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924». Она посвящена крупнейшему в США показе русской живописи, скульптуры и графики сотни лучших авторов. Посетители экспозиции смогут увидеть более 70 знаковых работ из музейных коллекций и частных собраний России и мира. В экспозицию вошли работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других художников из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, коллекций Виктора Шкулева, Анатолия и Майи Беккерман, Романа Бабичева и других. Помимо живописных полотен гости музея увидят графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии.

В рамках работы выставки пройдет обширная просветительская программа для детей и взрослых. Экспозиция будет работать до 16 января 2022 года. Билеты можно купить на сайте музея.

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«Музы Монпарнаса»

сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина

Где: ул. Волхонка, д. 14, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А. С. Пушкина

Когда: 15 июля — 3 октября

Стоимость: от 250 рублей

Выставка посвящена легендам парижского района Монпарнас — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох. Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и показываются в России впервые. Всего на выставке представлено более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, художественные фотографии и архивные документы.

Чтобы обезопасить посетителей и сотрудников в период распространения коронавирусной инфекции, музей ввел новые временные правила посещения. Вход осуществляется по сеансам с 15-минутным интервалом. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Купить билет можно на сайте музея.

СПОРТ

Чемпионат мира по скалолазанию и параскалолазанию

Где: ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Когда: 16-21 сентября

Стоимость: от 700 рублей. 17 сентября вход свободный. Дети до шести лет включительно без отдельного места — бесплатно

Звания сильнейших спортсменов планеты в рамках чемпионата разыграют в 17-й раз в истории. Россия принимает турнир впервые. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из 41 страны мира. Также в Москве будут определены сильнейшие в мире параскалолазы — спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Дисциплины чемпионата: трудность, скорость, боулдеринг и параскалолазание.

Ознакомиться с программой и купить билет можно на сайте.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Дюна»

16 сентября состоялась российская премьера фантастического киноэпоса Дени Вильнева, повествующего о путешествии на планету Арракис. Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Там нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

«Литл Гром»

Юных зрителей и их родителей ждет российская премьера анимационной ленты. Ее главный герой — неуловимый мустанг Литл Гром. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его — мечта маленького индейца Якари и его подруги Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

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