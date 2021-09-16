РИАМО - 16 сен. В некоторых случаях излучение смартфона усиливается, в такие моменты устройство необходимо держать подальше от головы, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Когда появились первые мобильные телефоны, врачи опасались, что излучение этих устройств может способствовать развитию онкологических заболеваний. Точного подтверждения этих опасений нет до сих пор. Современные смартфоны проверяются на безопасность и сертифицируются, однако стоит быть осторожным, особенно ночью.

«Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца еще не изучен. Общее правило – не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии 1 м, хотя бы полуметра», – сказал Ястребцев в интервью радио Sputnik.

По его словам, воздействие большинства устройств на человека проверяется и сертифицируется с учетом расстояния в 50 см. На такой дальности влияние незначительное.

Чтобы не держать устройство возле головы, эксперт посоветовал завести беспроводные наушники. Так, можно положить телефон на стол даже во время телефонного разговора и облучение от него не коснется говорящего. Облучение может исходить от наушников, но оно полностью безопасно для организма.

Эксперт отметил, что в некоторых случаях излучение от смартфона становится сильнее – тогда его нужно убирать еще дальше от головы.

Это происходит, когда базовая сотовая станция расположена далеко и уровень связи низкий. К примеру, вдали от города телефон тратит много энергии на связь с базовой станцией, соответственно, его излучение повышается. Таким образом, перед сном нужно проверить уровень сотовой связи на смартфоне.

Специалист отметил, что людям с кардиостимуляторами особенно важно не держать телефон близко к себе, так как это может вызвать электромагнитные помехи.