РИАМО - 16 сен. По программе реновации в Западном округе столицы подобраны стартовые площадки, их количества достаточно для того, чтобы переселить порядка 37 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«На западе Москвы для переселения и нового строительства подобраны 54 стартовые площадки с градостроительным потенциалом почти 1 млн кв. м. Этих площадей достаточно для того, чтобы обеспечить новым жильем около 37 тыс. человек – участников программы реновации», – сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Западная часть Москвы – одна из первых зон, где начали реализовывать программу реновации. Сегодня на территории ЗАО введены в эксплуатацию 20 новых домов площадью около 260 тыс. «квадратов». Новое жилье предложено жителям 68 старых домов, под заселение переданы 17 новых жилых корпусов. Еще 27 объектов находятся на этапе проектирования и строительства.

Всего в ЗАО в программу реновации включено 559 домов общей площадью квартир около 1,7 млн кв. м, в них проживает 105 тыс. человек.

Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение 5176 домов и касается примерно 1 млн жителей столицы.

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