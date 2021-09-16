РИАМО - 16 сен. Льготным категориям жителей Подмосковья продлили бесплатный проезд на общественном транспорте до 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Бесплатный проезд на общественном транспорте по социальной карте жителя Московской области для льготников региона продлен до 2023 года. Всего у нас в Подмосковье бесплатным проездом по соцкарте пользуются свыше 2 млн жителей», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что для бесплатного проезда жителям нужно только предъявить социальную карту.

«Такая мера поддержки экономит бюджет тех, кто особенно в этом нуждается. Льготники продолжат бесплатно ездить на наземном городском транспорте Москвы и Подмосковья, метро, МЦД, МЦК и монорельсовой дороге», – уточнила Каклюгина.

Бесплатно общественным транспортом могут пользоваться ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, реабилитированные, инвалиды, почетные доноры, предпенсионеры, пенсионеры, лица в возрасте 60 лет и старше, жители, подвергшиеся воздействию радиации, а также один из родителей и дети из многодетных семей.