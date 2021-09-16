РИАМО - 16 сен. Подмосковье является одним из лидеров среди регионов России по производству овощей в зимних теплицах, с начала текущего года удерживая 2 место по валовому сбору, сообщает пресс-служба Минсельзхозпрода Московской области.

«В рейтинге регионов России по валовому сбору овощей в зимних теплицах Подмосковье уверенно занимает 2 место, уступая лишь Липецкой области. С начала года в тепличных сельскохозяйственных организациях региона собрано около 80 тыс. т овощей закрытого грунта, что на 5 тыс. т больше показателя за аналогичный период прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что урожай тепличных огурцов составляет более 48 тыс. т, томатов – порядка 31 тыс. т, также собрали свыше 800 т других зеленых культур.

Лидирующие позиции Подмосковья по сбору овощей помогают сохранять сельхозпредприятия «Агрокультура Групп» Каширы, «Луховицкие овощи», «Иванисово» из Электростали, теплицы Орехово-Зуевского предприятия «Аграрное», Одинцовские «Агроном» и «Матвеевское» и другие.

«Темпы производства овощей защищенного грунта в Подмосковье значительно превышают прошлогодние. По прогнозам ожидается сохранение положительной динамики по итогам 2021 года», - добавил Воскресенский.

Общая площадь зимних теплиц в Московской области составляет порядка 167 га.