РИАМО - 16 сен. На базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» будет развиваться школа КВН, заявила директор центра Дарья Борисова.

«Помимо военно-патриотического и гражданского компонента мы уделяем большое внимание творческой составляющей <...> Вчера было подписано соглашение между авангардом и «АМиК», мы будем внедрять школы КВН в деятельность центра», - заявила Борисова.

Она отметила, что центр еженедельно принимает 600 школьников из Москвы и затем 600 школьников из Московской области.

«Подобные центры должны создаваться на территории всей РФ. Рассчитываем, что скоро совместный проект Москвы и Московской области будет масштабироваться на территории всей страны», - сказала Борисова.

По ее словам, центр имеет комфортные жилые комплексы, большие спортивные и концертные пространства. В Центре изучается программа, которая является частью школьной. Она включает строевую и огневую подготовку, школьники играют в лазертаг, занимаются на симуляторе прыжка с парашютом.

«В ходе смен запрещено использование смартфона. Программа очень плотная, телефон будет отвлекать. На практике у ребенка не возникает из-за этого проблем», - заключила Борисова.