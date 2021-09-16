РИАМО - 16 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 768 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 433 732 случая заболевания, сообщается на сайте Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

Жителям Московской области рекомендуется при появлении любых симптомов простудных заболеваний вызывать врача на дом.

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от коронавируса. С начала прививочной кампании область получила свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19.

Также в Московской области сейчас идет массовая вакцинация населения от гриппа.

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