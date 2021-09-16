РИАМО - 16 сен. За минувшие сутки коронавирус победили еще 829 жителей Подмосковья, с начала пандемии это число составило 379 714, сообщается на сайте Минздрава региона по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выявили 768 новых случаев заражения и 11 смертей Covid-пациентов.

С начала пандемии в области выявили 433 732 случаев заражения и 8004 летальных исходов.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>