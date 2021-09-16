РИАМО - 16 сен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту склонения к массовым беспорядкам в Дни единого голосования, который пройдут в этом году с 17 по 19 сентября, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительный данным, призывы распространялись в Telegram-каналах. Этим занималась группа из 11 человек из разных регионов страны.

Вскоре им будет предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют о заключении их под стражу.

С 17 по 19 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы. Жители 7 районов столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. В Щукине также выберут муниципальных депутатов.