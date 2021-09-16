РИАМО - 16 сен. Страх смерти и стремление ее избежать - это нормальное переживание психически здорового человека, но чрезмерная зацикленность на возможных опасностях является признаком тревожного расстройства. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Часто страхи иррациональны. Вот этой осенью мы боимся арбузов после известного случая отравления семьи. А если подумать, то в помещении с ними могли храниться и дыни, и персики, и огурцы, и другие продукты питания, и они так же могли впитать в себя ядовитые вещества. Но мы перестали есть именно арбузы, причем даже те, которые никогда и не бывали на складе этого магазина», - сказала Панова.

По словам эксперта, необходимо принять тот факт, что полностью контролировать внешнюю среду невозможно, хотя соблюдать меры предосторожности все равно необходимо.

«ДТП - самый частый риск в городах, но сейчас мы переходим дорогу в неположенном месте и боимся не аварии, а арбузов. Даже если вообще не выходить из комнаты, это не убережет от всех рисков. Пример тому - недавний взрыв бытового газа в жилом доме в Ногинске», - отметила психотерапевт.

Всем, кого одолела «арбузная» тревожность, Панова посоветовала подумать над проблемой разумно.

«Такая оплошность с ядом может коснуться любого продукта, кроме герметично закрытого. Отсюда вывод - нужно проводить тщательную внешнюю обработку покупных овощей и фруктов, выбирать неповрежденные плоды. Соблюдать простые правила умеренности и здравого смысла достаточно, чтобы уберечь себя от тех неприятностей, которые мы можем контролировать, остальное не в нашей власти», - сказала эксперт.

Панова добавила, что если тревога настолько сильна, что мешает работать, общаться с близкими, нормально питаться и спать, то это уже повод обратиться за консультацией психотерапевта.

Ранее в Москве скончались пенсионерка и ее внучка, которые незадолго до смерти съели арбуз из магазина «Магнит» на Совхозной улице. В организмах погибших обнаружили два яда, которые могли попасть в арбуз в ходе неправильно проведенной дезинсекции в супермаркете.