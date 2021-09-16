РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. В Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 236 тыс. человек, сообщил глава округа Сергей Юров.

Масштабная вакцинация от Covid-19 стартовала в Подмосковье в декабре 2020 года.

«В Балашихе защитили себя от коронавируса уже более 236 тыс. человек. По указу президента России Владимира Путина мы продолжаем бесплатную вакцинацию и ревакцинацию населения от коронавируса. В округе работают 10 стационарных кабинетов и мобильные пункты в торговых центрах и МФЦ», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что узнать подробную информацию и записаться на прививку можно на портале госуслуг, по номеру 122 или у терапевта в поликлинике. В мобильных пунктах предварительная запись не нужна. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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