РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В школах подмосковных Люберец почти 20 тыс. учащихся получают бесплатные завтраки, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проверил качество горячего питания учеников в школе №28.

«Правильное питание – залог здоровья наших детей! По поручению президента РФ Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева для всех учеников начальной школы предусмотрены бесплатные горячие завтраки. В нашем округе их получают 19 219 ребят. Сегодня лично убедился, что ребята с удовольствием ходят в столовую, им нравится завтракать в школе. Повара говорят, что готовят для ребят, как для своих детей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в школе строго выполняются все меры эпидемиологической безопасности.

«Дорогие друзья! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, отправляйте их на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.