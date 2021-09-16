РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Семейный фестиваль «Вместе со спортом» состоится на территории школы №10 в Люберцах с 17 по 19 сентября, в нем смогут поучаствовать все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - в Люберцах будет организован семейный фестиваль спорта. 17 сентября горожане смогут выполнить нормативы ГТО и преодолеть надувную полосу препятствий. 18 сентября запланирована открытая тренировка по футболу ФШ «Спартак».

19 сентября состоятся соревнования по спортивному ориентированию, товарищеский матч по регби, будет работать тир, подготовлена надувная полоса препятствий.

Фестиваль начнется в 11:00 по адресу: Люберцы, п. Калинина, д. 56.