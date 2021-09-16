РИАМО - 16 сен. В Турции россиян без ПЦР-тестов на Covid-19 стали принимать только с сертификатом о прививке «Спутником V», сообщает Nation News.

Тест нужно будет сдать даже привитым «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Его необходимо сделать за 72 часа до прибытия в страну.

Еще россияне могут сдать тест на антиген, однако эта процедура должна быть выполнена за 48 часов до прибытия.

Также власти страны отказались принимать сертификаты о прививке российской вакцины «Спутник Лайт».

Ранее РФ возобновила авиационное сообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Больше самолетов стали летать в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

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