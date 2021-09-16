РИАМО - 16 сен. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Путем проверки ЦИК и МГИК - двойной перепроверки - нас окончательное число 2,15 млн человек подали на дистанционное электронное голосование в Москве», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что было много «двойных» заявлений.

«Но очень много заявлений - 220 тыс. - было двойных и тройных. То есть люди подавали, скажем, через госуслуги, им не приходил ответ, они снова шли и так далее», - добавил Алексей Венедиктов.

С 17 по 19 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы. Жители 7 районов столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы. В Щукине также выберут муниципальных депутатов.