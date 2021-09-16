РИАМО - 16 сен. На базе «Экошколы Кусково» состоялось открытие самого большого в России стрит-арт объекта на экологическую тему. В рамках мероприятия для школьников провели квест и мастер-классы, передает корреспондент РИАМО.

«Идея создания такого стрит-арт проекта исключительно эколого-просветительская. Привлекая людей через такой вид искусства, как стрит-арт, мы стараемся обратить внимание на проблемы экологии и окружающей среды»,- рассказал начальник экоцентра «Экошкола Кусково» Роман Бариев.

Он добавил, что работы по созданию объекта длились около полугода, на рисунки было потрачено более 4 тыс. литров краски. В создании изображений принимали участие 200 художников. Всего в экспозиции объекта 35 работ, посвященных проблемам экологии.

«Много тем посвящено обезлесению, альтернативной энергетике, краснокнижным животным. Также мы посвятили несколько картин изменению климата. Самое главное, что от начала и до конца весь проект реализовывался исключительно на волонтерских началах. Площадь проекта 1,5 тыс. кв. м, что является самым большим в России стрит-арт объектом, посвященным защите окружающей среды»,- отметил Бариев.

Начальник экоцентра подчеркнул, что очень важно прививать детям ответственное отношение к окружающей среде с ранних лет. Открытие стрит-арт объекта посетили несколько классов школьников. Для них провели квест, экскурсию и мастер-классы, объединенные лесной тематикой.

В начале мероприятия детям предложили решить загадку о животном, затем найти его изображение на стенах экоцентра и с помощью QR-код узнать информацию о нем.