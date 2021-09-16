РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. С начала нового учебного года в детских садах городского округа Люберцы начали работать 3 группы для детей с расстройством аутистического спектра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина посетила 2 такие группы, встретилась с родителями ребят, посмотрела созданные условия.

«Особое внимание продолжаем уделять детям с особенностями в развитии. С 1 сентября в округе начали работать еще 3 группы в детских садах №№53 и 96 для детей с расстройством аутистического спектра. Надеюсь, что совместные усилия позволят детям полноценно развиваться и социализироваться», - сказала Бунтина.

Она добавила, что в настоящее время в детских садах городского округа Люберцы работает 8 групп для детей с расстройством аутистического спектра и 2 группы смешанные - для аутистов и ребят с задержкой психического развития.