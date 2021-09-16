РИАМО - 16 сен. Обладатели «Пушкинской карты» смогут увидеть ближайшие культурные учреждения доступные по ней в мобильном приложении, пишет в четверг газета «Известия».

«Это работает так: если вам от 14 до 22, вы можете установить приложение и, включив геолокацию, найти ближайшие к вам заведения, которые доступны по «Пушкинской карте», - сказала основатель музея «В тишине» Мария Айзина.

Чтобы расплатиться в одном из найденных культурных учреждений «Пушкинской картой», нужно оформить заказ через интернет.

«Билет надо покупать онлайн — на конкретный сеанс, а затем уже с полученным QR-кодом идти в музей», - сказал президент Союза частных музеев и коллекционеров Семен Жильцов.

Он отметил, что сотрудники многих музеев, в случае если к ним зашел человек с «Пушкинской картой», помогают ему оформить билет онлайн и при наличии свободных мест на сеансе, пускают его на выставку.

В первые две недели работы «Пушкинские карты» оформили 1,8 млн человек. По картам потратили свыше 117 млн руб.

«Пушкинскую карту» могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Ей можно расплатиться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы и другие культурные учреждения по всей России. В 2021 году на карту зачисляется 3 тыс. рублей из госбюджета, в 2022 году – 5 тыс. руб. Оформить карту можно в приложении «Госуслуги.Культура».

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