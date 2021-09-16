РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Балашихинское» напомнили учащимся школ округа об административной и уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Стражи порядка рассказали об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение данной категории преступлений. Ребят также предупредили об опасных ловушках - предложениях высокого заработка от незнакомых лиц, которые могут поступить в социальных сетях и нередко носят противозаконный характер.

В ходе беседы полицейские уделили внимание и правовому информированию, в особенности запрету нахождения несовершеннолетних на улице в позднее время суток без законных представителей.

В завершение встречи школьники задавали вопросы и интересовались действующим законодательством.