РИАМО - 16 сен. Мытищинскую подстанцию скорой помощи ждут перемены. Уже сейчас идет ремонт кровли здания подстанции, а скоро начнется облицовка фасада, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказал начальник хозяйственного отдела Северо-восточного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Сергей Дерябин, Мытищинская подстанция была построена в 1969 году, износ здания составляет более 50% и по техническому состоянию оно требует ремонта. Сегодня его ремонтируют по поручению губернатора в рамках программы текущего ремонта медучреждений.

«На сегодняшний день заканчиваются работы по ремонту кровли, водосливов. На следующей неделе приступим к облицовке и утеплению фасада керамогранитом в красивой цветовой гамме коричнево-бежевого цвета. Закончим через месяц-полтора», – уточнил Сергей Дерябин.

В Мытищинской подстанции трудятся 350 человек. Ежедневно в составе 20 бригад скорой медицинской помощи они выезжают на вызовы. Каждый день они совершают около 230 выездов, 50 из которых – экстренные. В последнее время из-за сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ количество вызов увеличилось.