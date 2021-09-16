РИАМО - 16 сен. Столичная полиция задержала безработного, который в пьяной ссоре нанес несколько ударов ножом второму участнику конфликта. Потерпевшего госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел между этажами в доме №7 на улице 1-я Рейсовая в столичном районе Внуково. Потерпевший 1991 года рождения, обнаруженный в подъезде, был доставлен в реанимационное отделение с открытой раной живота и повреждением внутренних органов.

В отношении нанесшего ему ранения безработного 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).