РИАМО - 16 сен. 25-летний житель Москвы Хусен Сомон приговорен к 8 годам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух женщин, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Весной этого года мужчина за рулем Mercedes ехал по Конаковскому проезду в сторону от Кронштадтского бульвара. В районе д. 4 корп. 1 по ул. Пулковской он выполнил небезопасный маневр и врезался в припаркованный автомобиль, затем выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов. От полученных травм они скончались.

После аварии водитель скрылся с места ДТП и не вызвал машину скорой помощи. Также подсудимого лишили права управления транспортными средствами на 3 года.

Судом также удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших.