РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В городском округе Люберцы 18 сентября проведут фестиваль гребного слалома «Осень на Пехорке», в нем смогут поучаствовать воспитанники спортивных клубов Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в фестивале гребного слалома 18 сентября смогут воспитанники спортивных клубов Москвы и Московской области в категориях: К1М начинающие (до 1 года обучения), К1М продолжающие (свыше 1 года обучения), К1Ж начинающие (до 1 года обучения), К1Ж продолжающие (свыше 1 года обучения).

Соревнования начнутся в 10:00 под железнодорожным мостом через реку Пехорка в поселке Томилино. Предварительные заявки на участие в фестивале необходимо подать до 18 сентября по телефону: 8(925)777-87-30 или электронной почте: info@tristihii.ru. В заявке надо указать фамилию, имя, год рождения, а также категорию, в которой спортсмен будет участвовать.

Спортсмены должны иметь при себе спасательный жилет и каску. Данное снаряжение также можно получить у организаторов фестиваля.