РИАМО - 16 сен. Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты, которые принадлежат компании «Вимм-Билль-Данн» (часть PepsiCo), планируют свести до нуля выбросы СО2 к 2040 году. Экологичнее станет и упаковка продукции, сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Меморандум о сотрудничестве для достижения целей устойчивого развития был подписан правительством столицы с компанией PepsiCo Россия.

Эти молочные комбинаты реализуют экологическую программы не первый год.

«На двух московских заводах за последние пять лет удалось сократить потребление электроэнергии на 10%, сэкономив тем самым около 120 млн кВтЧас, на 18% снизить потребление воды и на 15% – выбросы углекислого газа», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В дальнейшем планируется сокращение объемов первичного пластика в упаковке продукции на 50% к 2030 году. Его заместят биоразлагаемые и перерабатываемые материалы.

«Экологические инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города. С 2016 года компания “Вимм-Билль-Данн” имеет статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечивает ей значительные налоговые льготы, а значит и средства на модернизацию производств», - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Парниковые выбросы от производств компании планируется сократить уже к концу 2021 года примерно на 30%. Компания перейдет на энергию из возобновляемых источников – солнечных батарей и гидроэлектростанций.