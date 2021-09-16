РИАМО - 16 сен. Сотрудники таможни аэропорта Домодедово выявили немаркированную партию алкоголя стоимостью около 2 млн руб при проведении таможенного контроля после выпуска товаров, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Партия из 98 бутылок виски бренда «Maccalan» без акцизных марок, ввозимая из Казахстана в адрес гражданки Украины, была обнаружена сотрудниками таможни аэропорта в ходе выездной внеплановой проверки.

Стоимость одной бутылки на внутреннем рынке России составляет около 20 тыс. руб. Вся выявленная партия оценивается в 1,9 млн руб.

По факту ввоза алкоголя ведутся следственные действия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.