РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Новую поликлинику с градиентом на фасадах здания планируют построить в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, уникальный облик объекта создаст необычное колористическое решение окон, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В здании поликлиники общей площадью 6,5 тыс. кв. м разместятся два отделения: детское, рассчитанное на 320 посещений в смену, и взрослое на 350. Численность персонала составит порядка 230 человек. Основные входы – отдельно для двух отделений – расположены со стороны внутреннего двора, ориентированного на Загородный проезд. Въезды на территорию будут с Саввинской улицы», – сказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Архитектурно-художественное решение здания поликлиники одобрено рабочей группой Архитектурной комиссии региона. 5-этажное здание с подвалом и технической надстройкой имеет прямоугольную форму в плане, с пластическими акцентами в виде выступающих объемов лестничных клеток и козырьков над входами с обратной стороны. Главным композиционным акцентом фасадов стали окна, вытянутые горизонтальные пропорции которых напоминают об архитектуре модернизма.

В то же время используются и современные приемы. Например, трактовка первого этажа с широкими вертикальными проемами в уровень пола. Сдержанность формы сочетается с насыщенной фактурной поверхностью стен. Основной материал – облицовочный кирпич – контрастирует с цветными межоконными вставками и яркими входными группами.

По словам главного архитектора региона Александры Кузьминой, архитекторы используют на фасаде градиент, смещая палитру цветных панелей от светло-желтого к фиолетовому, что помогает придать динамику простым и строгим формам здания, а также создать индивидуальный образ медицинского учреждения.

В рамках проекта на прилегающей территории выполняется комплексное благоустройство с установкой освещения и современной уличной мебели, организацией удобных пешеходных подходов и подъездов. Площадь застройки составит 1 250 кв. м.