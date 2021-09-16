РИАМО - 16 сен. В Московской области переболевшие новой коронавирусной инфекцией могут пройти углубленную диспансеризацию. Такой возможностью воспользовались почти 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Углубленная диспансеризация позволяет выявить нарушения в организме, которые могли развиваться после Covid-19. Коронавирус – опасное заболевание, которое поражает различные системы организма и может провоцировать тромбозы, сердечную недостаточность, болезни органов дыхания и другие патологии», - сказала зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что из почти 20 тыс. человек, прошедших углубленную диспансеризацию, более 1,4 тыс. были взяты на диспансерное наблюдение врачами-специалистами.

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. На первом этапе проводятся общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациента направят на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя 2 месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг или обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>