РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В Подольске автоинспекторы и общественники провели профилактическую акцию «Безопасность превыше всего!», в ходе которой разобрали опасные ситуации на дорогах и подарили детям фликеры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с председателем Общественного совета Вячеславом Поповым и представителями администрации округа провели профилактическую акцию «Безопасность превыше всего!» для детей из школ округа. В ходе обучающей игры ребята повторили значения дорожных знаков, которые они часто замечают во время прогулок на улице, а также изучили правила безопасного перехода проезжей части.

Применить знания на практике учащиеся смогли на мастер-классе по изготовлению специальных графитовых досок, на которые они нанесли рисунки с типичными ситуациями на дорогах с пешеходами и водителями.

В конце мероприятия сотрудники полиции и общественники подарили детям световозвращающие фликеры и информационные листовки.