РИАМО - 16 сен. Жители столицы с нарушениями зрения смогут проголосовать онлайн на сентябрьских выборах. Система электронного голосования теперь может работать с программами, зачитывающими текст с экрана, сообщается на официальном сайте мэра города.

Такие программы называются скринридерами. По своей работе они схожи с голосовыми помощниками, озвучивают показанный на экране текст и показывают кнопки, ссылки, поля для ввода.

Еще программы расскажут о работе функции отложенного решения. А после загрузки бюллетеня представят перечень кандидатов, за которых можно проголосовать.

Нововведение будет полезно для слабовидящих еще и тем, что оно повысит контрастность текста и кнопок. Верстка интернет-страниц также была обновлена и адаптирована под разные устройства — от компьютера до смартфона.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 17-19 сентября. В электронном голосовании в текущем году принимают участие Москва, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.