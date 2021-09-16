РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 сен. В полицию подмосковных Котельников в ходе рейда «Анаконда-2021» доставили 93 человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рейдах участвуют сотрудники Котельниковского отдела полиции, администрации с привлечением полка полиции ГУ МВД по Московской области, ППС МУ МВД России «Люберецкое» и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». Мероприятие направленно на наведение порядка миграционного законодательства РФ на территории города, а также выявление антисоциальных элементов и граждан, находящихся в розыске и наведения порядка на дорогах и дворах города.

Рейд проходил на территории микрорайона Ковровый и прилегающей территории к улице Кузьминская. По итогам данного мероприятия в отдел полиции было доставлено 93 человека, из них пять граждан - без определенного места жительства. Составлен 31 административный протокол, из них 12 - за нарушение миграционного законодательства и 1 административный протокол - за нарушения правил торговли.

За наркотики задержаны житель Москвы и за подделку, изготовление или оборот поддельных документов задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Эвакуировано 14 единиц автотранспорта.